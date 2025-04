Jonas Lauwiner si è autoproclamato nuovo re della Svizzera | ha acquistato 149 terreni in 9 cantoni

Jonas Lauwiner ci crede talmente tanto che, non solo si è fatto fotografare con una divisa imperiale ottocentesca, ma ha anche creato un sito internet ad hoc del suo nuovo Regno svizzero.Ma procediamo con ordine. Jonas Lauwiner si è autoproclamato il “nuovo re” di Svizzera, dopo una campagna acquisti niente male. Lauwiner ha, infatti, comprato nel corso dei mesi qualcosa come 149 terreni in tutto il Paese per un totale di 114mila metri quadrati, come scrive Il giornale d’Italia riportando testate locali. Forte di tale bottino ecco che Jonas si è proclamato “re di Burgdorf”, un comune di poco più di 17mila abitanti del Canton Berna.Per mettere mano sui terreni che ora costituiscono il suo “impero”, il giovane pare abbia cercato nei registri catastali proprietà abbandonate che dopo il decesso o il fallimento dei proprietari sono tornate al comune che, a sua volta, spesso le mette in vendita a prezzi alquanto stracciati. Ilfattoquotidiano.it - Jonas Lauwiner si è autoproclamato nuovo re della Svizzera: ha acquistato 149 terreni in 9 cantoni Leggi su Ilfattoquotidiano.it La sua sembra una favola e che cosa importa quanto ci sia di vero o di falso, in fondo il 30enneci crede talmente tanto che, non solo si è fatto fotografare con una divisa imperiale ottocentesca, ma ha anche creato un sito internet ad hoc del suoRegno svizzero.Ma procediamo con ordine.si èil “re” di, dopo una campagna acquisti niente male.ha, infatti, comprato nel corso dei mesi qualcosa come 149in tutto il Paese per un totale di 114mila metri quadrati, come scrive Il giornale d’Italia riportando testate locali. Forte di tale bottino ecco chesi è proclamato “re di Burgdorf”, un comune di poco più di 17mila abitanti del Canton Berna.Per mettere mano suiche ora costituiscono il suo “impero”, il giovane pare abbia cercato nei registri catastali proprietà abbandonate che dopo il decesso o il fallimento dei proprietari sono tornate al comune che, a sua volta, spesso le mette in vendita a prezzi alquanto stracciati.

