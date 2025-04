Inter Zanetti | "Orgogliosi di rappresentare l'Italia Mondiale per Club? Spero che i ragazzi vivano certe emozioni"

Mondiale per Club FIFA fa tappa a San Siro, in vista della competizione Internazionale che si svolgerà a partire dal prossimo. Leggi su Calciomercato.com Il trofeo delperFIFA fa tappa a San Siro, in vista della competizionenazionale che si svolgerà a partire dal prossimo.

Conceicao Juve - Mondiale per Club o non Mondiale per Club? Arriva l’indiscrezione che risolve il “dilemma”! La notizia fa sperare!

di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve: l’esterno portoghese in forza alla Juve potrebbe giocare il Mondiale per Club, nonostante il mancato riscatto? Arriva la risposta! L’acquisto definitivo ...

Locatelli alla FIFA : «Possiamo vincere il nuovo Mondiale per Club! E sarebbe bello affrontare l’Inter»

di Redazione JuventusNews24Locatelli alla FIFA: le dichiarazioni del centrocampista della Juventus verso la nuova competizione intercontinentale Ai canali ufficiali della FIFA, anche il capitano ...

