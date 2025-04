Iltempo.it - È morto Graziano Mesina: ieri era stato scarcerato per gravi motivi di salute

stamattina, nell'ospedale San Paolo di Milano dove era ricoverato,, primula rossa del banditismo sardo. Nella giornata diil Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva accolto l'istanza di differimento pena perdi, presentata dalle avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier., 83 anni, era affetto da una grave patologia. Sarebbe voluto tornare nella sua Orgosolo, ma le condizioni erano cosìche dal carcere è passato al reparto detenuti del San Paolo. "Fino all'ultimoè rimasto in carcere. Su di lui c'èuna sorta di accanimento", ha detto all'Ansa una delle sue avvocate, Beatrice Goddi, che insieme a Maria Luisa Vernier ha seguito l'ex primula rossa nelle sue vicende giudiziarie. "Siamo molto dispiaciute e anche contrariate perché si poteva scarceralo prima, almeno un mese fa - ha aggiunto - oggi ci stavamo preparando per andare a trovarlo con alcuni familiari e organizzare il suo trasferimento in Sardegna, invece c'èquesto epilogo".