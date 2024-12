Ilrestodelcarlino.it - Alcol ai minori: locale notturno rischia lo stop

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alcool ala sospensione temporanea dell’attività. Tolleranza zero per chi somministraici a, una battaglia che sulla spiaggia di velluto è iniziata anni fa e che prosegue sotto gli occhi vigili di polizia e carabinieri. Lo scorso week-end un esercente è stato sorpreso mentre somministrava un superico ad un giovane che, dagli accertamenti effettuati dagli agenti in borghese che espletavano il servizio, è risultato un 15enne residente fuori provincia. I controlli sono avvenuti durante il servizio ‘fasce deboli’, messo in atto dal Questore Cesare Capocasa, proprio per arginare il fenomeno dell’abuso di alcool e droghe tra giovanissimi. Si abbassa sempre di più l’età di ragazzi che frequentano locali notturni e per questo, le unità operative della Polizia di Stato, del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Ancona, della Compagnia Carabinieri di Senigallia, della Guardia di Finanza di Ancona e della Poliziadi Senigallia hanno aumentato i controlli ormai da qualche tempo.