Ilfattoquotidiano.it - “Non lo denuncio altrimenti lo roviniamo”: le parole del padre di Martina Voce, accoltellata dall’ex a Oslo

“Mi ha detto: no babbo, perché si rovina, lo, poi qui asono molto severi su queste cose, non sta facendo nulla, non è un problema”. Carloriferisce ledella figlia, 21 anni, che è statafidanzato, Mohit Kumar, un informatico norvegese 24enne di origini indiane che lavora in uno studio legale nella capitale norvegese. A Fanpage.it Carlo racconta che il ragazzo aveva tentato di riavvicinarsi alla figlia dopo la fine della loro storia e della convivenza. Ille aveva quindi consigliato di rivolgersi alle autorità per denunciarlo, ma lei non voleva farlo. Sostanzialmente per non metterlo nei guai.Spiega che la relazione tra i due è durata quasi due anni, fino a settembre. In estate Kumar era andato anche in vacanza con la famiglia di, che ha deciso di lasciarlo al ritorno “per non prenderlo in giro”.