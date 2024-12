Pianetamilan.it - Milan, i compiti di Fonseca per le vacanze di Natale: ce n’è uno curioso

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto su come andranno questi giorni di festa, sotto, per ildi Paulo. Dopo la seduta di allenamento di ieri, il tecnico portoghese ha ordinato il 'rompete le righe' e ha concesso tre giorni di riposo ai rossoneri. Oggi, domani e dopodomani (antivigilia, vigilia di), dunque, ilnon svolgerà alcun allenamento. Si tratta, secondo la 'rosea', di un premio per la vittoria del Diavolo a Verona, certo, ma soprattutto di un modo per non stressare troppo - a livello mentale - un gruppo che è chiamato a rincorrere in classifica e che è atteso da giornate dure ed impegnative a cavallo tra la fine dell'anno 2024 e l'inizio dell'anno 2025. Domenica 29 dicembre, alle ore 20:45, infatti, arriverà la Roma a 'San Siro'.