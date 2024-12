Quotidiano.net - La Francia ha un nuovo governo: chi sono i 34 ministri scelti da Bayrou

Parigi, 23 dicembre 2024 – Laha un. Dopo dieci giorni dall'incarico conferito da Emmanuel Macron al centrista Francoise tre settimane dopo la caduta deldi Michel Barnier, poco fa l'annuncio dei 34che comporranno ilesecutivo. Il Repubblicano Bruno Retailleau resterà ministro degli Interni, il direttore generale della Caisse des De'pots et Consignations, Eric Lombard, andrà all'Economia, l'ex primo ministro di Francois Hollande, Manuel Valls, sarà ministro dei territori d'Oltremare. Confermato agli Esteri Jean-Noel Barrot, mentre la ex premier Elisabeth Borne sarà la responsabile dell'Istruzione nazionale. L'annuncio, dopo giorni di trattative, è arrivato poco dopo le 18,30 dal segretario generale della presidenza della Repubblica, Alexis Kohler, che ha letto la lista deidalla scalinata dell'Eliseo Ge'rald Darmanin, ex ministro degli Interni, diventa ministro della Giustizia, Rachida Dati resta al Ministero della Cultura.