Jack Sani | Passione e perseveranza Con ‘Sant’Allegria’ ho capito che la direzione era quella giusta

Il 2024 è stato, per il producer, l’anno della svolta. E lo è stato nel senso più pieno del termine perché, dopo una serie di tentativi e pubblicazioni, è arrivato il brano giusto. Brano che, in una notte, ha scalato tutti gli algoritmi e lo ha portato a macinare views, ascolti e like con cui ha conquistato l’attenzione di Warner Music. Oggi, con un Disco d’Oro FIMI per il remix di Sant’Allegria e un contratto in tasca, si prepara a un 2025 carico di progetti.Ma come è cominciato tutto e come è stato il percorso? Ho iniziato a produrre verso le superiori e per è sempre stato un hobby”, ci dice. “Al primo posto c’era lo studio, quindi poi è arrivata l’università e non pensavo di poter effettivamente fare questo nella vita. Ne parlavo come un sogno, come un bambino che da piccolo dice di voler fare il calciatore.