Lettera43.it - I valori di Borsa italiana e spread oggi 23 dicembre 2024

Grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per lotra Btp e Bund tedeschi nella prima seduta della settimana di Natale. L’Europa è reduce da giorni complicati, con altalene e bruschi cali. Milano, venerdì 20, ha chiuso in discesa dello 0,06% a 33.766 punti.Le quotazioni diin tempo reale8.06 – Prezzo oro in lieve aumento, Spot a 2.630,48 dollarirezzo dell’oro in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 2.630,48 dollari con una crescita dello 0,29% mentre l’oro con consegna a febbraio (Comex) è scambiato a 2.646,30 dollari co un avanzamento dello 0,05%.8.02 – Prezzo del petrolio in aumento, Wti a 69,83 dollariPrezzi del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a febbraio passa di mano a 69,83 dollari al barile con una crescita dello 0,53% mentre il Brent, sempre con consegna a febbraio è scambiato a 73,27 dollari con un avanzamento dello 0,45%.