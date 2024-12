Ilrestodelcarlino.it - Demyanenko Mvp, nelle fasi clou c’è Pektovic

Zhukouski 7. Bene nella distribuzione del gioco. Ci mette anche due ace.7. Per lui è 80% in attacco. Per fare cifra tonda ci sono tre muri straordinariamente pesanti. Ed una vittoria da dedicare a Nova Juliette, la primogenita, appena arrivata. Eletto anche Mvp di giornata. Auguri. Comparoni 7. Due muri e anche una presenza importante per il giovane centralone che si è assicurato al momento i galloni di titolare. Non trema mai. Petkovic 7,5. Un opposto deve essere determinantecruciali dei set. Lui lo è. Dopo quota 20 gioca un altro sport. Fedrizzi 7. La sente tanto questa gara. La Superlega l’ha conquistata in campo e la difende con le unghie. Leader Tatarov 7. Il giovane attaccante in doppia cifra (10 punti) e il 40% in attacco: Antonov lo fa rifiatare in seconda linea ma quando rientra è ben presente.