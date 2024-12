Thesocialpost.it - Attentato di Magdeburgo, parla l’italiano ferito: “Mi sono guardato il piede e penzolava in verticale”

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragicoterroristico ha colpito venerdì scorso i mercatini di Natale di, in Germania, causando 5 morti e numerosi feriti. Tra i feriti del violento attacco, che ha sconvolto la comunità locale e internazionale, c’è anche un cittadino italiano, il 40enne Marco Forciniti, originario di Pietrapaola, piccolo comune in provincia di Cosenza, in Calabria. La notizia è stata confermata dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia, attraverso un messaggio diffuso sui social.Le prime parole di Marco Forciniti dall’ospedale“Ho fratture a entrambe le gambe e probabilmente anche a una spalla. – racconta alla Bild dall’ospedale Forciniti, la cui famiglia è originaria di Pietrapaola, ma lui è nato a Gifhorn, nella Bassa Sassonia, e vive a Wolfsburg dove lavora alla Volkswagen – Stavo leggendo una buona notizia sul cellulare quando ho visto che il camion avanzava verso di me.