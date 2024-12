Tvpertutti.it - Affari tuoi, Michael del Trentino Alto Adige ottiene una vincita sicura

Leggi su Tvpertutti.it

Nella puntata del 23 dicembre di, il protagonista è stato, maestro di sci proveniente dal, accompagnato da sua moglie Sara. La coppia è arrivata in trasmissione con il sogno di portare a casa una cifra importante. La partita è stata ricca di colpi di scena:, tra esitazioni e scelte coraggiose, ha rifiutato tutte le offerte del dottore Pasquale, arrivando infine a un trionfo interessante.e Sara: una storia d'amore nata sugli scie Sara condividono una storia particolare, raccontata con simpatia dal conduttore Stefano De Martino. I due si sono conosciuti grazie al lavoro di, che allora dava lezioni di sci. Sara, al primo incontro, era così inesperta che il maestro aveva quasi pensato di cambiare mestiere, temendo di non essere all'altezza come insegnante.