Unlimitednews.it - A rischio povertà un abruzzese su quattro

Leggi su Unlimitednews.it

L’Abruzzo, spesso descritto come una regione caratterizzata da paesaggi mozzafiato e un solido tessuto economico legato alle piccole e medie imprese, si trova oggi ad affrontare una crisi sociale preoccupante. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, unsuè ao esclusione sociale. Questo dato, che supera di poco la media nazionale, delinea una situazione allarmante che colpisce famiglie, giovani e anziani.I numeri della crisiIlviene misurato considerando le persone con redditi inferiori al 60% della mediana nazionale. In Abruzzo, il 25% della popolazione si trova in questa condizione. La situazione è ulteriormente aggravata dal crescente numero di nuclei familiari che non riescono a far fronte alle spese essenziali, come bollette, affitto e alimentazione.