Gamberorosso.it - A Natale in Salento spopola il tradizionale pesce in pasta di mandorle: ecco dove comprare i migliori

Leggi su Gamberorosso.it

La lavorazione delladi, "reale", ovvero "degna di un re" per squisitezza, si riscontra da secoli in tutto il meridione, tanto che l’usanza di darle forme particolari inrisale intorno al 1100. Se nel periodo pasquale si traduce nelagnello didi, diffusissimo sia inche in Sicilia, e la cui forma simboleggia la passione di Cristo, ane arriva una veste più misteriosa e ricercata: il.Origini delnatalizio indiPer scoprire le origini della forma si deve andare indietro nel tempo: questa veniva infatti utilizzata dai primi cristiani come simbolo di riconoscimento, come testimoniato anche dai ritrovamenti nelle catacombe. Sulla tavola del, il dolce dalle fattezze dirappresenta un emblema di rinascita e abbondanza.