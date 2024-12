Lanazione.it - A Casciana Terme in scena uno spettacolo di illusionismo

(Pisa), 23 dicembre 2024 - Grandedicon Gaetano Triggiano, sabato 28 dicembre alle ore 21 al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste, dove GEC Production presenta “L’illusione oltre ai tuoi occhi”. Di e con Gaetano Triggiano. Consulenza artistica di Arturo Brachetti. In seno alla stagione teatrale edizione numero dodici della città di(Pisa) che per il 2024/2025 va sotto il titolo “L’arrivo della stagione incredibile”. Progetto sostenuto e promosso dal Comune diLari. Direzione artistica Andrea Kaemmerle. Gaetano Triggiano è uno dei più grandi illusionisti al mondo, considerato il David Copperfield europeo. Dopo un processo di maturazione artistica, Gaetano concepisce e scrive, con la consulenza artistica di Brachetti, unoche ha portato ad un nuovo modo di fare magia: l’può andare oltre il mero stupore così da guidare il pubblico in un reale processo emotivo.