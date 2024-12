Oasport.it - Volley femminile, Novara respinge l’assalto di Chieri in Serie A1. Scandicci vince in rimonta

In attesa del ritorno in Italia di Conegliano campione del mondo e di Milano a fare festa nell’ultima giornata pre-natalizia sonoe soprattuttoche piazza sotto l’albero la vittoria nel derby conche le vale il terzo posto provvisorio in classifica.sbanca Cuneo, Bergamo sale addirittura al sesto posto grazie al 3-0 rifilato a Perugia e in coda a festeggiare è Roma che, in un colpo solo, sbanca il campo di Talmassons e si lascia alle spalle in classifica le friulane e Cuneo uscendo dalla zona retrocessione. Tutto questo nella prima parte della prima giornata del girone di ritorno diA1.Quarta vittoria consecutiva e successo pesante per la Igor Gorgonzolache supera con un secco 3-0 la Reale Mutua Fenera, vendicando così la sconfitta subita alla prima di campionato.