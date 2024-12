Ilfattoquotidiano.it - Treviso, ragazzo ferito con un pezzo di bottiglia per rubargli la droga: tre arrestati, uno è minorenne. “Eravamo strafatti”

, città violenta. Dieci giorni dopo il gravissimo ferimento alla gola e al torace di un ventiduenne con undi, la Squadra mobile ha arrestato tre ragazzi, di cui un quattordicenne. L’aggressione sarebbe avvenuta per rapinare la vittima dell’hashish di cui era in possesso ed ha coinvolto una decina di giovani, in una città che da tempo è teatro di scorribande di adolescenti, al punto da costringere la Questura e l’amministrazione comunale a predisporre servizi d’ordine quasi permanenti nelle piazze, soprattutto nei fine settimana.La notizia dei tre arresti è stata data con un comunicato: “La Polizia di Stato ha dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti gravemente indiziati di aver giocato un ruolo centrale nel tentato omicidio di Via Castelmenardo”.