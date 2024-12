Laspunta.it - Ottaviani: sulla ZES per Frosinone-Latina, pronta la denuncia alla Commissione EU per violazione dei trattati

“La situazione della esclusione delle Province die Rieti dZona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno sta assumendo toni paradossali e caratteristiche assolutamente torbide, tanto da obbligarci a formalizzare, se del caso anche a titolo personale, entro il 31 Gennaio prossimo, un formale atto didideiEU in materia di concorrenza e di intervento arbitrario dello Stato nelle dinamiche dei mercati, laddove il nostro Paese non dovesse attivare il necessario percorso normativo, entro quella data, per ripristinare la legalitàmateria degli aiuti di Stato”.Questa è la nota diffusa dall’On. Nicola, segretario dellaBilancio della Camera dei Deputati, a margine del passaggio della Legge Finanziaria 2025 nell’aula di Montecitorio, dopo l’approvazione dell’ordine del giorno a propria firma, relativo al ripristino del perimetro originario del “confine economico” del Mezzogiorno, tenuto conto delle enormi implicazioni sotto il profilo dell’utilizzo del credito d’imposta per gli insediamenti e le riqualificazioni industriali, fino all’importo di 100 milioni di euro, per ogni singolo intervento dei privati.