Milinkovic-Savic, bravo e fortunato. Un errore fatale per l’ex Masina

6,5: neutralizza Castro dal dischetto, attento su Dominguez,in occasione della traversa. Impotente sulle reti. Walukiewicz 6 Bada al sodo, ripulisce l’area. Costretto al cambio dopo 35 minuti. Maripan 6 Complice la squalifica di Coco, torna titolare dopo un mese e mezzo. Castro sbaglia il rigore e accusa il colpo, lui non gli concede chance di rientrare in partita.5 L’del: buca l’anticipo su Dallinga e l’olandese segna il primo gol in rossoblù, macchiando una partita solida. Pedersen 5,5 Mette in crisi Miranda e Odgaard in avvio, offre un assist che Sosa non sfrutta per poco. Ma sul vantaggio si perde pure lui Miranda e Odgaard. Ricci 5,5 In costruzione si vede solo per un tiro murato nella ripresa. Chiude su Castro su cross di Freuler, devia la conclusione del 2-0 di Pobega: rincorre e fatica.