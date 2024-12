Pianetamilan.it - Milan, senza Pulisic non c’è gioco. Ecco perché è la chiave tattica

è il giocatore più importante di questa squadra. Era intuibile fino a quando è rimasto in campo, è diventato lampante appena è uscito fuori dal campo. Ilche prima riusciva a creare, azioni da gol e reti, si è spento e trasformato dopo il KO di Christiancontro l'Atalanta. Da quel momento in poi, la squadra di Fonseca ha perso qualsiasi brio offensivo e fa una fatica enorme a creare e a segnare. Mancano gli spunti e i movimenti fondamentali dell'attaccante rossonero. Anche contro il Verona è servita una giocata sublime di due singoli (Fofana e Reijnders) per sbloccare la partita. Ma delnessuna traccia. Dai numeri di 'Sofascore' e 'Opta', possiamo vedere come il, nelle partite, tiri di più (18,7 contro 14,1), ma segna di media la metà dei gol (un goldue con).