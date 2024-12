Ilrestodelcarlino.it - Il team di Greco tra i più navigati del girone: "Due squadre che lavorano sugli stessi concetti"

Squadra esperta? Di più. La Torres è la più navigata dell’intero. Età media dei 23 giocatori impiegati fin qui: 28,5 anni. La Vis è a 24,7 di media (24 giocatori) e all’11° posto nel. Non solo: nell’organico dei sardi di fatto non esistono under: esclusi i portieri di riserva, l’unico è Brentan, classe 2002. La Vis riuscirà a far valere la maggiore freschezza anagrafica? Alla lunga forse sì, se non commetterà errori al cospetto dei marpioni avversari. L’hanno detto i due allenatori: decideranno i duelli individuali. Sulle fasce Peixoto dovrà vedersela con Guiebre, Cannavò con Zecca. E sarà sfida a chi spingerà di più. Nel mezzo si giocherà a colpi di qualità tra il rientrante Mastinu e il sontuoso Di Paola di questi tempi. Nelle file dei sardi gli assenti sono tre: Diakite, Masala (a segno all’andata) e Goglino.