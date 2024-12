Ilfattoquotidiano.it - Il processo a Luigi Mangione rischia di essere una punizione esemplare per chi sfida un sistema consolidato

di Michele VersaceIl problema del welfare (inesistente) americano è argomento di discussione da molto tempo, ne parlava già Giovanni Minoli in una puntata di Mixer alcuni decenni fa.Chiunque non abbia un lavoro e/o non ha la possibilità di pagarsi una polizza sanitaria, deve sperare in qualche organizzazione caritatevole o rinunciare a curarsi. Se la polizza fornita dal datore di lavoro (che varia a seconda del livello di inquadramento) non è sufficientemente cospicua, c’è il rischio che determinati interventi, come un trapianto cardiaco, debbanopagati dal paziente, nonostante l’esborso assicurativo.Da quanto è stato diffuso dai media, sembrerebbe che alcune compagnie di assicurazioni abbiano trovato il modo, attraverso cavilli legali, per non pagare il servizio sanitario generosamente pagato dagli assicurati, e questa sarebbe la ragione che ha spintoa farsi giustizia da sé.