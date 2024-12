Top-games.it - Guida The Legend of Zelda:Totk, Il Saggio del fuoco

Eccoci tornati ad un nuovo importante tassello nelladi Theof: Tears of the Kingdom. Dopo aver completato il tempio del vento, oggi tocca quello deldurante la missione ildeldove faremo la conoscenza, o ritroveremo per i veterani, il popolo dei Goron, molto famoso per gli amati della serie. In questa parte dell’avventura la loro abilità ci sarà molto utile e giocheranno un ruolo davvero importante per il completamento della missione. Siamo pronti ad immergerci di nuovo nelle terre di Hyrule?Ildel, un nuovo sentiero verso il tempioAll’arrivo nella città dei Goron noteremo immediatamente il comportamento bizzarro degli abitanti e il bagliore sospetto nei loro occhi. Parliamo con Bludo, l’anziano nel cuore della città, per attivare la sfida principale Yunobo della Città dei Goron.