361magazine.com - Grande Fratello, Helena e Zeudi: prima il bacio, poi entrano nell’armadio e scatta la censura

Leggi su 361magazine.com

, nel pomeriggio di ieri èto il primotra. In serata le due si sono chiuseed èta lada parte della regia Che ci fosse unaintesa traera lampante. Da giorni le due gieffine erano inseparabili e ieri pomeriggio, davanti agli occhi di Javier, èto tra le due il primo. In serata poisi è infilatal’ha seguita. Hanno accostato le ante e lì èta lada parte della regia. Una scena non nuovissima al. Infatti in tanti sul web l’hanno paragonata a quella del 2017 che ha visto protagonisti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, oggi felicemente sposati.Leggi anche–> Ballando con le Stelle, chi ha vinto l’edizione 2024 e classificaProprio venerdì notteaveva confidato alla Miss di avere avuto delle storie con due ragazze, anche se si è mostrata contrariata per il fatto che la modella non lo avesse confidatoa lei: “Perché l’hai dettoa Luca e Maxime che a me? Vabbè l’importante è che me l’hai detto“.