Quotidiano.net - Google, mossa per non dover vendere Chrome

Leggi su Quotidiano.net

prova ad evitare la scure dell’Antitrust americana, dopo la condanna federale per monopolio ad agosto: venerdì a tarda sera ha presentato le sue controproposte per evitare disepararsi dal suo motore di ricerca. In novembre il Dipartimento di Giustizia aveva chiesto a un giudice federale di Washington di ordinare la vendita di, uno smantellamento storico che presenterebbe non poche criticità: la principale sarebbe trovare un acquirente valido, che non riproduca una situazione di monopolio. La controproposta di, avanzata in un documento di 12 pagine, prevede invece di allentare gli accordi siglati con i produttori di smartphone. Secondo questi accordi, Chorme risulta come browser predefinito o in posizione predominate sui dispositivi mobili. I produttori potrebbero, ad esempio, installare nativamente più motori di ricerca o consentire il download di software dasenzanecessariamente passare da