Formazioni confermate | Gabriel Jesus mantiene il posto in attacco

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-21 18:44:12 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Crystal Palace e Arsenal riprenderanno le ostilità questo pomeriggio, appena tre giorni dopo che i Gunners hanno vinto l’incontro della Coppa EFL 3-2 all’Emirates.Questa volta l’azione si svolge a Selhurst Park, anche se ciò non dovrebbe scoraggiare l’Arsenal con il Palace che ha vinto solo una volta in otto partite di Premier League in casa in questa stagione.Una vittoria vedrebbe i Gunners portarsi a tre punti dalla capolista Liverpool, anche se avrebbero giocato due partite in più rispetto alla squadra di Arne Slot.Prima della sconfitta infrasettimanale, il Palace era in ottima forma e avrebbe dovuto essere sostenuto dalla vittoria per 3-1 contro i rivali del derby del Brighton lo scorso fine settimana.