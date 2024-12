Quifinanza.it - Fare la spesa a Natale costerà fino a 582 euro in più quest’anno

Leggi su Quifinanza.it

Secondo un’analisi del Codacons, basata sui dati diffusi dall’Istat, l’inflazione, cheha raggiunto un tasso del +1,3%, i prezzi dellaaumenteranno mediamente di 582per le famiglie.Con l’avvicinarsi delle feste, quindi, gli italiani si devono preparare a far fronte a uscite sempre più cospicue, che rischiano di avere un impatto significativo sul loro bilancio quotidiano e, in generale, sui consumi.Perché aumentano i prezzi della?L’aumento dei prezzi delladurante il periodo natalizio è il risultato di una combinazione di fattori economici e comportamentali che si verificano ogni anno con l’avvicinarsi delle festività.Nel periodo natalizio, per esempio, le famiglie italiane tendono ad aumentare i loro consumi, soprattutto per l’acquisto di alimenti, bevande e prodotti da regalo.