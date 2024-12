Nerdpool.it - Bugs Comics presenta Samuel Stern – ANCORA UNO

Leggi su Nerdpool.it

Il 31 dicembre, al passaggio tra un anno e l’altro, uscirà in tutte le edicole d’Italia ‘uno’, il numero 62 della nota testata a fumetti ‘’, che vede Andrea Guglielmino – già giornalista e critico cinematografico – tornare per la quarta volta come sceneggiatore sulla serie regolare, dopo ‘Il secondo girone’, ‘Il quinto comandamento’ e ‘Ritorno al girone’, senza considerare la sua partecipazione a Extra e volumi da libreria.Con questo albo, Guglielmino diventa ufficialmente lo sceneggiatore più prolifico della serie dopo il trioformato da Gianmarco Fumasoli, Massimiliano Filadoro e Marco Savegnago, rispettivamente creatore, excuratore e attuale curatore della testata.Il fumetto, disegnato da Sara Ophelia Scalia, fa parte del ciclo noto come ‘post Apocalisse’ e vede,esorcista edimburghese, infiltrarsi nel carcere di Saughton per liberare un prigioniero da una potenzialepossessione demoniaca, mentre Satana, che ormai ha un corpo umano, trama dall’eo.