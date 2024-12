Quotidiano.net - Spese di Natale tra luci e ombre. In calo la fiducia dei consumatori

Ledibrillano per strade e negozi per invogliare allo shopping, ma il termometro dell’Istat segna una ’gelata’ sui consumì tradizionali per pranzi, cene e regali. È infatti l’Istat a certificare che il clima dideia dicembre flette per il terzo mese di fila (da 96,6 a 96,3) e in peggioramento sono anche le opinioni sul bilancio familiare e quelle sull’opportunità di risparmiare. Anche perché più della metà della gratifica ricevuta da lavoratori e pensionati verrà spesa per pagamenti già dovuti, come spiega Feder: "Dei 50,9 miliardi di euro incassati per le tredicesime, ben poco rimarrà in tasca agli italiani perché circa il 65% è eroso da rate, mutui, bollette e tasse". Confcommercio conferma che le famiglie mostrano "preoccupazioni legate in gran parte a timori di un possibile peggioramento del mercato del lavoro" e spiega che "il numero di occupati è ai massimi, ma si restringono le possibilità di ulteriori ampliamenti, sia per ragioni demografiche che per i deficit strutturali sul piano della formazione continua e dell’istruzione".