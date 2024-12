Napolipiu.com - Sky – Manna sta provando a prendere Danilo

Sky –sta">Il ds azzurro tenta il colpo dalla Juventus: proposto Raspadori nell’operazione.Aurelio De Laurentiis e il ds Giovannisono al lavoro per rinforzare il Napoli e puntare alle prime posizioni in Serie A.L’indiscrezione arriva da Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto durante Deejay Football Club su Radio Deejay: “staa portareal Napoli, ma il giocatore ha frenato dichiarando che un capitano non lascia la propria squadra a gennaio”.Per convincere la Juventus, il club azzurro ha una strategia precisa: proporre Raspadori nell’operazione. Un’idea che stuzzica De Laurentiis, pronto a chiudere lo scambio con i bianconeri.“Il rapporto trae Thiago Motta non è stato eccelso”, rivela Marchetti.