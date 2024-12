Thesocialpost.it - Schianto in autostrada, traffico impazzito e chilometri di code

Intorno alle 12:15, lungo l’A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna, si segnalano 9 km di coda in aumento. Questo rallentamento è causato da un incidente al km 73 che ha coinvolto sei veicoli, unito all’aumento deldovuto alle festività natalizie. Attualmente, ilriesce a fluire su due corsie nel punto dell’incidente. La notizia è stata comunicata dalla società Autostrade.Leggi anche: Piero Perulli, il cantante del rock salentino morto a 48anni: tre anestesie in pochi giorni. Aperta un’inchiestaSul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. A chi sta partendo da Milano verso Bologna si consiglia di utilizzare la A4 Milano-Brescia e poi immettersi sulla A22 del Brennero.