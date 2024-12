Regione 100 milioni ai comuni per gli interventi del ciclo 2014 2020

Leggi su Ildenaro.it

La Giunta Regionale nella seduta di oggi ha approvato un finanziamento di 100di euro di fondi europei del FESR per completaredeldi programmazionegià avviati e non ancora conclusi.Gli ulteriori 100di risorse europee stanziate dallaintegrano i 388di euro di fondi FSC dell’Accordo di coesione che laaveva già destinato per consentire a moltie ad altri enti locali di completare glinon conclusi al 31 dicembre 2023, data di scadenza del FESR 14/20.L’intervento rappresenta, dunque, la concreta possibilità offerta dallaper oltre 50della Campania e per altri enti pubblici di poter completare opere di grande rilievo, evitando disagi economici derivanti dalla chiusura del FESR 14/20, ma anche una azione di razionalizzazione delle diverse fonti finanziarie disponibili che consentirà di velocizzare la spesa dei fondi europei del2021/2027.