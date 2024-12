Ilgiorno.it - Pd e Forza Italia condannano. Tiziano Mariani

Non piace ai vertici provinciali di Pd el’iniziativa di, già leader della lista civica Noi x Seregno e ora vice coordinatore regionale di, che ha fatto recapitare un giornalino in tutte le case per rimarcare il fatto che il sindaco Alberto Rossi è stato rinviato a giudizio per il caso Aeb-A2A e che il Comune si è costituito parte civile per chiedere un risarcimento superiore ai 30 milioni di euro. "Condanniamo questa volgare modalità di condurre l’azione politica, al limite della persecuzione personale – scrivono il segretario provinciale del Pd Lorenzo Sala e il responsabile enti locali Vincenzo Di Paolo –. Di fronte a questo ennesimo attacco in cui viene spacciata per verità ciò che verità non è (la stabilirà la magistratura, non un volantino), ci chiediamo se esista un limite o seintenda spingersi oltre l’accanimento personale che sta dimostrando di avere".