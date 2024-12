Quotidiano.net - OpenAi, sanzione da 15 milioni. Il Garante: ChatGpt viola la privacy

Leggi su Quotidiano.net

Con la chiusura dell’istruttoria su, è arrivata la multa deldellaper: la società americana dovrà pagare unadi 15di euro e realizzare una campagna informativa di sei mesi. "La decisione non è proporzionata e presenteremo ricorso": è la risposta della società di Sam Altman (nella foto), che pochi giorni fa ha introdotto l’IA nella ricerca in sfida a Google e si è avviata verso la valutazione di 157 miliardi di dollari. L’istruttoria delera stata aperta nel marzo 2023, quattro mesi dopo il lancio del mondiale del chatbot che ha messo l’Ai a portata di tutti. Ilsi era attivato dopo una segnalazione dell‘EDPB (Comitato europeo per la protezione dei dati), e dopo che la piattaforma aveva subìto una fuga di dati. L’autorità aveva imposto uno stop acontestando la mancanza di un’informativa sul trattamento dei dati e di un filtro per la verifica dell’età degli utenti.