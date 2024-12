Anteprima24.it - ‘Natale in sicurezza’, Nas di Salerno sequestrano articoli non confermi

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ultimo mese, in vista delle festività natalizie, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dihanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto del commercio dinatalizi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.In particolare, nel corso dei controlli espletati nelle province di, Avellino e Benevento, i Carabinieri del NAS hanno sottoposto a sequestro 26.342natalizi ritenuti “non sicuri” (. tra cui numerose statuette del presepe, fiocchi di Natale, bigiotteria a tema natalizio etc.) rinvenuti sugli scaffali per la vendita ai consumatori finali.I prodotti in questione sono risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. La merce, infatti, è risultata priva di alcuni dettami previsti dal Codice del Consumo, in quanto le etichette erano sprovviste delle informazioni minime statuite dalla normativa di settore.