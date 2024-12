Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2024 in DIRETTA: Roberta Melesi e Goggia tra le prime a partire

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA DELLA VAL GARDENA DALLE 11.4510.13 Sofiavanta due successi ina St.: si impose lo scorso anno e nel 2019. Per lei anche una vittoria in discesa nel 2022.10.11 Non c’è la leader della generale Camille Rast, che ha disputato di recente unin Coppa Europa. Un segnale inequivocabile che un pensierino alla Coppa del Mondo assoluta lo sta facendo.10.10 La classifica di Coppa del Mondo di:1. Sofia(Italia) 1002. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 803. Ariane Raedler (Austria) 604. Cornelia Huetter (Austria) 505. Federica Brignone (Italia) 4510.08 La classifica generale di Coppa del Mondo:1. Camille Rast (Svizzera) 2872. Mikaela Shiffrin (USA) 2453. Zrinka Ljutic (Croazia)