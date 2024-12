Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2024 in DIRETTA: Goggia sul podio, pazzesco rientro per Vonn!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA DELLA VAL GARDENA DALLE 11.4511.34 In avvio è come seavesse voluto prendere le misure con la pista e non abbia voluto spingere a fondo. Poi ha sciato davvero forte, facendo segnare il quarto tempo al secondo intermedio e il quinto nella parte bassa! Sì, aspettiamoci che possa tornare sul. Magari a gennaio sull’amata pista di Cortina d’Ampezzo.11.33 CHE! Pazzesca, 14ma a 1.18! Se non avesse perso così tanto nella parte alta, sarebbe stata sui tempi di Laura Pirovano! Eccezionale!11.32 Al primo intermedioè dietro di 52 centesimi, tempo altissimo. Al secondo l’americana paga 0.55.11.31 La prossima sarà Lindsey, aldopo quasi 6 anni. Quello di oggi sarebbe stato uncomplesso anche per ladei tempi d’oro.