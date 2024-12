Lanazione.it - Laboratori in piazza Cavour

Prendono il via oggi le iniziative degli Elfi in, a Levanto, dove è stata allestita la Casa di Babbo Natale. Sei iper i bimbi di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, che si terranno nella sala mostre in municipio. Oggi, dalle 10.30, ‘Le focaccine con elfo Mattia’, domani, alle 15.30, ‘Le favole di nonno elfo’, con le fiabe narrate dall’attore Pippo Santonastaso; poi, sempre alle 10.30, venerdì 27 dicembre ‘I biscotti, con i cuochi elfi Lorenzo e Roberto’, sabato 28 ‘o creativo con Maria Antonietta’, venerdì 3 gennaio ‘Paesaggio in 3D con casette elfiche’, a cura di Damiano Casanova e sabato 4 ‘o della Befana con Maria Antonietta’. Per partecipare iscriversi alla Casa di Babbo Natale entro il giorno precedente dell’iniziativa prescelta.