Ilgiorno.it - La fin del Prina. Feroce vendetta

Leggi su Ilgiorno.it

MagniVarda che se te ve avanti amò te fu fa la fin del: la minaccia "del Luisin" rivolta all’"amico" Carletto, l’altra mattina al "canton di ball", l’angolo della piazza dove amano radunarsi gli anzinai per "contarla su". Ma cosa aveva fatto il Carletto per rischiare, anche se solo metaforicamente, la fine del. Da qualche giorno Carletto continuava a prendere in giro "el Luisin", il quale, giorni prima alla sala corse, aveva scommesso una cifra piuttosto alta puntando su un cavallo che secondo lui era un campione imbattibile. Invece il povero purosangue, amato dal "Luisin" aveva fatto una figuraccia giungendo addirittura al traguardo. Così da qualche mattina Carletto, appena giunto all’"angolo", ricordava al "Luisin", con parole assai colorite, quella figuraccia alla sala corse.