Juve Stabia-Cesena | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano le due matricole che stanno sorprendendo positivamente nella cadetteria.si giocherà domenica 22 dicembre 2024 alle ore 17.15 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo un periodo di flessione, i campani sono tornati in piena corsa per i play-off grazie ai due successi consecutivi contro Salernitana e Sudtirol. L’obiettivo della squadra di Pagliuca è sempre la salvezza, ma il sesto posto attuale non può non essere preso in considerazione per altri obiettivi.Anche i romagnoli sono tornati a sorridere battendo il Cosenza dopo un digiuno di tre giornate. Tuttavia la squadra di MIgnani viaggia sempre in zona play-off e punta a rimanerci.