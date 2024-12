Oasport.it - Basket: Gianni Petrucci resta presidente FIP, sesto mandato nel quadriennio 2025-2028

è stato rielettodella Federazione Italiana Pallacanestro. Si tratta del(due dal 1992 al 1999, gli altri dal 2013) per l’ex numero 1 del CONI, che rimarrà dunque ancora per ilalla guida deltricolore.Nell’elezione, la quota andata acorrisponde a 68 voti, contro i 23 avuti dal candidato alternativo, Guido Valori. Sono state 5 le schede bianche, e 96 erano i voti a disposizione nella tornata elettorale svoltasi a Roma.In percentuale, questo si traduce nel 70,83% pere nel 23,96% per Valori. Va ricordato che, qualora nessun candidato avesse raggiunto il 66,7% delle preferenze, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni in un secondo momento, manon avrebbe potuto prendervi parte.Già con gli attuali 18 anni complessivi di presidenza, che diventeranno 22 alè largamente ilfederale di più lungo corso nella storia della FIP, avendo superato i 16 anni di durata della gestione di Enrico Vinci, dal 1976 al 1992.