Cityrumors.it - Vicenza, falsa operatrice sanitaria arrestata per un omicidio e quattro tentati omicidi | Ecco come agiva

Leggi su Cityrumors.it

Assisteva a domicilio vantando conoscenze in ambito sanitario, ma è stata. Avrebbe somministrato volontariamente troppi farmaciIl suo curriculum era ampio e vario e, sebbene rivelasse un passato da commessa e comunque nel settore del commercio, elencava anche grandi conoscenze e competenze in ambito socio-sanitario. Per questo nel corso degli anni è stata chiamata a domicilio da diverse famiglie, che gli hanno affidato soprattutto i loro parenti anziani bisognosi di cure: nelle ultime ore, però, ladi 46 anni è statacon l’accusa della morte di un’anziana e del tentatodi altrepersone, tutte residenti a: l’accusa è die tentato(cityrumors.it / ansafoto)Negli ultimi anni, la 46enne si era presa cura di diversi anziani presso il loro domicilio e, secondo le accuse, avrebbe consapevolmente somministrato loro delle terapie, a volte neanche prescritte dai medici, in quantità decisamente superiori a quelle indicate dagli specialisti o dai foglietti illustrativi.