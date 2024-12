Linkiesta.it - Salvini è stato assolto nel processo Open Arms

Il fatto non sussiste. Lo ha deciso la seconda sezione penale del tribunale di Palermo presieduta da Roberto Murgia, giudici a latere Andrea Innocenti ed Elisabetta Villa. Così Matteonelche andava avanti dall’aprile del 2021 e per il quale rischiava sei anni di carcere.L’attuale ministro dei Trasporti e leader della Lega erarinviato a giudizio con l’accusa di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio per aver impedito alla nave della ong spagnoladi attraccare a Lampedusa nell’agosto del 2019. La nave portava centoquarantasette persone migranti che aveva soccorso nel Mediterraneo. All’epoca dei fattiera ministro dell’Interno.