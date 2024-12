Ilrestodelcarlino.it - Raddoppio della Direttissima del Conero: nuova viabilità per l'ospedale Inrca entro il 2026

Ladelraddoppia, da e per l’area del futuro. Per ora un’"apertura in sicurezza" di una corsia per lato: i lavori saranno completati la prossima primavera e fanno partededicata all’che la Regione Marche vuole inaugurare già completo di tuttoil. Costo totale, comprese attrezzature e arredi, circa 200 milioni di euro, compresi i 15 milioni per lacircostante che servirà il nuovo presidio ospedaliero, con tre ingressi, di cui uno di servizio destinato alle ambulanze, due parcheggi, uno con accesso dalla strada degli Zingari, unarotatoria, ma anche un ponte pedonale sopra la, che permetterà il collegamento pedonale con la stazione ferroviaria Aspio Terme-Ikea. Ieri mattina il sopralluogo nella zona tra i due cantieri, quello del nuovoe quello deldel, presenti il presidenteRegione Marche, Francesco Acquaroli, gli assessori regionali Francesco Baldelli e Goffredo Brandoni, il presidente del consiglio regionale, Dino Latini, il consigliere regionale, Mirko Bilò, l’assessore comunale di Ancona, Stefano Tombolini, e il sindaco di Camerano, Oriano Mercante.