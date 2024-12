Lanazione.it - Quattro sax per festeggiare la San Giorgio

Appuntamento atteso anche quest’anno per gli "alleati della Biblioteca San", ovvero coloro che hanno dedicato una parte di sé alla cura della Biblioteca e delle sue attività, che festeggiano stasera (ore 20.30) al Piccolo Teatro Mauro Bolognini con una serata in musica, il concerto SAXmas Concert del Clem Saxophone Quartet. Nella serata dedicata agli alleati, l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli consegnerà gli attestati di ringraziamento e alcuni gadget in segno di ricordo e gratitudine per un anno di attività al servizio della cittadinanza. La parte del leone la faranno i volontari dell’Associazione Amici della Sanattivi e determinanti in una ampia gamma di attività importantissime come il punto prestito alla Coop, il progetto Di libro in libro, le letture ad alta voce negli ambulatori pediatrici di ‘Nati per leggere’, il Librobus, i gruppi di lettura, il corso di scacchi e molto altro.