Lutto nel calcio; il portiere James Hitchcock, del Barton Town FC muore dopo un'aggressione. Arrestato un altro calciatore

Tragedia nel mondo delinglese.delFC, è morto mercoledì scorso per le gravi ferite riportate inavvenuta durante il fine settimana. La polizia haMckenzie Dicicco, attaccante di 21 anni, con l’accusa di omicidio e rissa.Leggi anche: Donnarumma, infortunio al voltolo scontro con Singo: “Tutto bene”, ma è costretto a un breve stopL’aggressione alla stazione ferroviariaDomenica sera, intorno alle 20:45,è stato aggredito alla stazione ferroviaria della città. L’intervento della British Transport Police non è bastato a salvargli la vita. Il, 28 anni, sposato e padre di un bambino, è stato trasportato in ospedale con gravi ferite alla testa.tre giorni, nonostante i tentativi dei medici, è morto.