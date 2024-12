Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore sospeso per le vacanze di Natale, quando tornerà su Rai Uno?

Ilsi prenderà – come di consueto – una pausa in occasionefestività natalizie. La serie ambientata nella Milano Anni Sessanta non si presenterà al consueto appuntamento quotidiano con i fans. Quali sono i motivi epotremmo ritrovare i protagonisti del grande magazzino?Il, stop natalizioNon è certo una novità e gli appassionati della soap di Raisanno ormai bene che – con l’approssimarsifestività di fine anno – Ilviene. Come già accaduto in passato i vertici Rai hanno deciso di mettere in pausa le vicende del grande magazzino milanese per dar modo ai fans di trascorrere questi giorni di festa in compagnia dei propri cari, senza perdere neppure un appuntamento con la soap italiana. Di conseguenza, coloro che lunedì 23 dicembre si collegheranno su Raialle 16:00 non troveranno ad accoglierli la soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.