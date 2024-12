Biccy.it - Duro attacco contro Tony Effe in diretta tv: “Lui è Satana”

Questa settimana è stato detto di tutto su, qualcuno ne ha fatto una sorta di martire, alcune artiste femministe si sono battute per lui urlando alla “censura violenta” (fa ridere, ma è successo davvero), altri l’hanno criticato accusandolo di qualsiasi cosa (anche in questo caso sono state fatte delle esagerazioni). Mai nessuno però aveva paragonatoall’Anticristo! Ieri nei confronti del trapper è arrivato unda un personaggio che di recente ha visto la Madonna (no, non la Ciccone).di Flavia Vento a: “Per me è!”Ieri a Pomeriggio 5 Dario Maltese ha chiesto a Flavia Vento cosa pensasse die lei ha paragonato il cantante al Diavolo: “A me non piace lui, per me è! Nel senso che le canzoni che scrive e che canta sono molto brutte.