Due gol nei primi due minuti mentre Kane rientra dall’infortunio in Bundesliga

2024-12-20 22:18:33 Ecco quanto riportato poco fa:Harryè tornato dopo quasi tre settimane di assenza per infortunioil Bayern ha ospitato l’RB Leipzig venerdì – ma Jamal Musiala ha rubato la scena segnando dopo un minuto.Il capitano dell’Inghilterraha avuto un ruolo nella gara d’apertura con un passaggio per Michael Olise, che ha servito Musiala per il quarto gol del nazionale tedesco in quattro partite da distanza ravvicinata.Il Lipsia era in svantaggio da meno di 60 secondi quando Lois Openda si è lanciato nello spazio e ha crossato per Benjamin Sesko per inserirsi.Il pareggio ha segnato la prima volta nella storia del massimo campionato tedesco che due squadre hanno segnato neiduedi una partita.Il Bayern Monaco segna con Jamal Musiala dopo soli 30 secondi.