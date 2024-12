Dieci anni di ‘Alessandro Borghese 4 Ristoranti’ | Mostriamo l’Italia al suo meglio

Leggi su Funweek.it

Sonole candeline della nuova stagione di Alessandro4 Ristoranti, il cui iconico van è pronto a tornare sulle strade del Belpaese. Si parte domenica 22 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con gli episodi inediti che promettono più di una sorpresa. Annunciate, per il decennale, tre puntate evento tra le quali quella dedicata alla migliore pizzeria contemporanea d’Italia inaugura la stagione. Questa e le altre novità ce le siamo fatte raccontare direttamente lo chef.“Sarà una stagione speciale e con grande orgoglio Alessandro4 Ristoranti si conferma un format di successo”, spiega. “Tanto che ha portato ad altri programmi molto amati, come 4 Hotel, 4 Matrimoni e via dicendo. Credo che l’aspetto vincente sia il suo modo nuovo e il linguaggio nuovo con cui interpreta la cucina e la ristorazione, andando nei direttamente nei ristoranti.